RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В центр Киева лучше не ехать. Движение перекрыто, город застыл в пробках

Фото: в Киеве 16 июня перекрыли центр города (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Центр Киева с утра 16 июня перекрыли. Город сковали длинные пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

В столице с утра ограничили движение транспорта по центральным улицам. В частности, полиция перекрыла бульвар Шевченко в сторону центра, также закрыт проезд на Михайловскую площадь со стороны Владимирской.

Из-за ограничения движения в центре в Киеве возникли пробки. Некоторые улицы столицы фактически "стоят", в том числе улица Борщаговская.

В чем причина

Известно, что сегодня в Киев приехал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Вчера он побывал в Польше, а вечером уехал в Украину.

В Киеве президент ЮАР встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Также отметим, что вчера патрульная полиция Киева сообщала, что движение транспорта в центре столицы перекроют. Правоохранители не уточнили, какие именно улицы будут перекрыты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев