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Центровой "Кливленда" вколотил эффектный данк: момент дня в НБА

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Кливленд, Четверг 27 октября 2022 14:17
Центровой "Кливленда" вколотил эффектный данк: момент дня в НБА Фото: Паоло Банкеро против Джарретта Аллена (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил "пятый номер" Джарретт Аллен из "Кливленд Кавальерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Эпизод при участии 24-летнего баскетболиста больше всего поразил НБА 26 октября. Центровый "Кливленд" в третьей четверти поединка против "Орландо Мэджик" оформил зрелищный слэмданк. Аллен протиснул оппонента Бола Бола под кольцом и забросил мяч сверху.

Один из лидеров Кавальерс стал вторым по результативности в составе хозяев паркета. Он оформил дабл-дабл – набрал 18 очков и сделал 16 подборов. Больше пунктов "Кливленду" принес только Эван Мобли (22).

Самым результативным в составах обеих команд стал первый номер драфта Паоло Банкеро. Италоамериканец заработал 29 очков, сделал 8 подборов и отдал 4 передачи, но не смог спасти "Орландо" от поражения (92:103).

Накануне героем вечера в НБА стал словенец Лука Дончич. Плеймейкер "Далласа" едва не оформил трипл-дабл, а также запомнился эффектной передачей лежа на партнере по команде.

К слову, накануне "Прометей" и "Будивельник" синхронно победили в европейских турнирах.

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