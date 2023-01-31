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Центробанки купили самые большие объемы золота с 1967 года. Стремятся обезопасить свои резервы

Фото: банковские слитки пополнили резервы многих центробанков (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В 2022 году центральные банки мира добавили в свои резервы колоссальные 1136 тонн золота на общую сумму около 70 млрд долларов, что гораздо больше, чем за любой год с 1967 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, ссылаясь на Всемирный совет по золоту (WGC), закупки центральными банками увеличили общий мировой спрос на золото в 2022 году до 4741 тонн, что на 18% больше, чем в 2021 году. Такой спрос стал самым высоким за любой год с 2011 года.

По мнению экспертов, центробанки ожидают, что золото сохранит свою стоимость в турбулентное время, и, в отличие от валюты и ценных бумаг, не будет зависеть ни от одного эмитента или правительства. Золото позволяет центробанкам диверсифицировать активы, такие как казначейские обязательства США и доллар.

По данным WGC, покупка золота упала во время пандемии коронавируса, но ускорилась во второй половине 2022 года, когда центральные банки закупили 862 тонны в период с июля по декабрь. Такие данные свидетельствуют об изменении отношения к золоту с 1990-х и 2000-х годов, когда центральные банки, особенно в Западной Европе, наоборот - продавали сотни тонн золота в год. После финансового кризиса 2008-2009 годов европейские банки прекратили продажи, а все больше стран с развивающейся экономикой, таких как Россия, Турция и Индия, стали покупать золотые слитки.

"Банки Турции, Китая, Египта и Катара заявили, что покупали золото в прошлом году. Но примерно две трети золота, купленного центральными банками в прошлом году, публично не сообщалось", - подчеркивает WGC.

На днях РБК-Украина сообщало, что один из самых крупных банков США Goldman Sachs Group Inc. реструктуризировал свои активы в РФ и ушел с российского рынка вопреки запрету диктатора Путина и несмотря на убытки.

Кроме того, мы писали, что Иран и Россия объединили свои системы межбанковских коммуникаций и переводов для увеличения торговых и финансовых операций.

Напомним, Евросоюз нашел способ использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

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