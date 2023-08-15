Центробанк РФ собирает внеочередное совещание из-за обвала рубля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что после 10:30 провозгласят заявление по ключевой ставке, которая сейчас находится на уровне 8,5%. Пока же российская валюта ослабла на 27% по отношению к старту года, превысив в понедельник отметку 101 рубль за доллар.

Аналитики издания отмечают, что по их оценкам, Центробанку РФ придется поднимать ставку до 10%, а расходы федерального бюджета должны быть в дальнейшем в пределах бюджетного потолка.

"Рубль может выиграть от более высоких цен на сырую нефть, но внутренняя монетарная политика будет оставаться более надежным якорем для валюты", - отмечает издание.

Обвал рубля

Российский валютный рынок работает в режиме жестких ограничений с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако в прошлом году курс доллара укрепился из-за внутреннего урегулирования с 80 до 74 рублей. В последние же недели рубль начал стремительно падать, пересекая 12 августа отметку в 100 рублей за доллар.

В то же время Центральный банк объявил, что перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного механизма, введенного для защиты экономики от колебаний цен на сырьевые товары. Решение направлено на "снижение волатильности финансовых рынков".

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