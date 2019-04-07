У Центрвиборчкомі розповіли, де повинні відбутися офіційні дебати

Офіційні дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка за кошт державного бюджету мають проводитися у студії "Суспільного". Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомила Сліпачук, дебати кандидатів в президенти Зеленського та Порошенка за кошт держбюджету повинні відбутися у студії "Суспільного" за адресою м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42.

"Звертаю вашу увагу на існуючу постанову ЦВК від 5 травня 2014 року № 472, якою встановлено місце проведення дебатів. Там лише вказана стара адреса на вулиці Мельникова, яка зараз - Юрія Іллєнка. Але адреса та ж сама. Це вже приміщення суспільної телерадіокомпанії. Саме там мають проводитись дебати. Це теледебати, які мають бути обов’язково проведені у відповідності до законодавства", - заявила вона.

За словами голови ЦВК, кошти на проведення дебатів за рахунок державного бюджету були закладені ще у 2018 році.

"Важливою характеристикою цих дебатів є те, що вони оплачуються з коштів державного бюджету, розпорядником яких є ЦВК. Безумовно, ці кошти були закладені ще у 2018 році. Це частина виборчого процесу", - наголосила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія провів зустріч щодо дебатів між кандидатами перед другим туром виборів із представниками штабу кандидата у президенти Петра Порошенка.