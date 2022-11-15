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В центре Стамбула прогремел мощный взрыв

Фото: взрыв в Стамбуле прогремел 15 октября (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

В Турции в центре Стамбула прогремел сильный взрыв. ЧП произошло в районе Фатих. По предварительным данным, был взорван автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Происшествие случилось поздно вечером 15 октября в историческом центре Стамбула. Там расположена большая часть достопримечательностей и культурных ценностей турецкой столицы.

Местные СМИ сообщают о мощном взрыве автомобиля в районе Фатих. Данные о возможных пострадавших и жертвах уточняются.

Было опубликовано видео с места происшествия, снятое очевидцами.

Напомним, ранее, 13 ноября, в центре Стамбула прогремел мощный взрыв, правоохранители и власти страны заявили о теракте.

Позже стало известно, что в результате инцидента погибли шесть человек, а более 80 - получили ранения. Турецкая полиция заявила, что задержала виновника теракта.

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СтамбулТурцияВзрыв