В центре Ровно исчез свет: что известно об аварийном отключении

РБК-Украина ранее писало, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для почти 102 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской и Киевской областях, где сети были повреждены из-за обстрелов. Больше всего света вернули в Донецкой области - более 73 тысяч домохозяйств.

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