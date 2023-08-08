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В центре оккупированного Донецка раздались взрывы

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Донецк, Вторник 08 августа 2023 14:25
В центре оккупированного Донецка раздались взрывы Фото: в центре оккупированного Донецка раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В центре временно оккупированного Донецка днем 8 августа прогремели взрывы, в городе виднеется дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На фото, которые публикуют в сети местные жители, заметен дым.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Взрывы в Донецке

Российские захватчики оккупировали Донецк еще в 2014 году. Однако в последнее время в городе участились взрывы. Там фиксируют прилеты по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.

Отметим, что украинские официальные лица и военные "работают" только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.

Например, 13 июля местные сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.

Также вчера, 7 августа, в оккупированном российскими войсками Донецке зафиксировали несколько "прилетов".

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