В центре Одессы прогремел взрыв: что известно

В центре Одессы прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала взорвавшаяся граната.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую.
Сообщается, что на углу улиц Мясоедовской и Прохоровской разорвался боеприпас во время задержания полицией нескольких человек. Подробности происшествия уточняются.
Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали восемь человек, из них шестеро – полицейские.
Также взрывом повреждены несколько рядом стоящих автомобилей. На данный момент выезд спецтранспорта из пожарной части заблокирован следственными действиями.
По одной из версий, взорвались материалы, которые привезли на экспертизу. По другой - полицейские во время патрулирования остановили авто, в багажнике которого находилось взрывное устройство. Они вызвали следственную группу и произошел взрыв.
Ранее мы писали, что в Одессе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны, и в пятницу, 2 декабря, специалисты-пиротехники осуществили контролированный подрыв боеприпаса.
Напомним, ранее в Одессе вражеский агент снимал позиции военных на скрытый видеорегистратор. Шпиона задержали при попытке передачи разведданных.
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