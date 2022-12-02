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В центре Одессы прогремел взрыв: что известно

Фото: в центре Одессы прогремел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В центре Одессы прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала взорвавшаяся граната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что на углу улиц Мясоедовской и Прохоровской разорвался боеприпас во время задержания полицией нескольких человек. Подробности происшествия уточняются.

Обновлено (17:51)

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали восемь человек, из них шестеро – полицейские.

Также взрывом повреждены несколько рядом стоящих автомобилей. На данный момент выезд спецтранспорта из пожарной части заблокирован следственными действиями.

По одной из версий, взорвались материалы, которые привезли на экспертизу. По другой - полицейские во время патрулирования остановили авто, в багажнике которого находилось взрывное устройство. Они вызвали следственную группу и произошел взрыв.

Ранее мы писали, что в Одессе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны, и в пятницу, 2 декабря, специалисты-пиротехники осуществили контролированный подрыв боеприпаса.

Напомним, ранее в Одессе вражеский агент снимал позиции военных на скрытый видеорегистратор. Шпиона задержали при попытке передачи разведданных.

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ОдессаВзрыв