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В центре Москвы вспыхнул пожар в офисе КПРФ (видео)

Москва, Россия, Вторник 30 января 2024 15:03
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В центре Москвы вспыхнул пожар в офисе КПРФ (видео) Фото: в центре Москвы вспыхнул пожар в офисе КПРФ (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В центре Москвы вспыхнул пожар во вторник днем, 30 января. Горит здание, где находится офис Московского городского комитета Коммунистической партии РФ (КПРФ) и музей пожарной охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

На видео, опубликованных в сети, виден густой черный дым. Отмечается, что причина пожара пока не известна. Но, предварительно, вспыхнул строительный мусор на втором этаже.

Атаки дронов, взрывы и пожары в России

Напомним, в ночь на 21 января вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По данным источников РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

По цели точно отработали беспилотники СБУ, после чего огонь охватил нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Также мощный взрыв прогремел в Ленинградской области 26 января.

В городе Арамиле Свердловской области России произошел пожар в понедельник ночью, 29 января. Там загорелось производственно-складское помещение.

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