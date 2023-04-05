В центре Москвы вспыхнуло одно из зданий Минобороны РФ

В среду вечером, 5 апреля, масштабный пожар произошел в здании Министерства обороны России, расположенном на улице Знаменка,19.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал BAZA.

Известно, что пожару присвоен второй уровень опасности. Очевидцы сообщают, что из окон здания валит густой дым и видно пламя.

Отметим, что здание находится менее чем 500 метрах от российского Кремля.

По словам очевидцев, пожар произошел в доме Апраксиных. Предварительно источник возгорания находится в кабинете на 5 этаже. На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове 16 марта в здании Пограничной службы ФСБ начался сильный пожар.

Позже СМИ начали публиковать фото и видео с места происшествия.

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