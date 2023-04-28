В центре Николаева мужчина бросил гранату: есть раненые

Сегодня, 28 апреля, в центре Николаева мужчина бросил гранату. В результате есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Новости N ".

По словам местных жителей, инцидент произошел на ул. 8-го Марта, где был припаркован легковой автомобиль "Жигули". Водитель осуществлял мелкий ремонт автомобиля, а рядом стояла женщина.

Очевидцы сообщают, что к ним подошел неизвестный в камуфляжной одежде и потребовал деньги. Мужчина ему отказал, после чего неизвестный достал из кармана гранату, выдернул кольцо и бросил гранату в стоящую рядом с автомобилем женщину.

По данным издания, в результате инцидента осколочные ранения получила женщина и злоумышленник, бросивший гранату. Обоих пострадавших забрали по "скорой".

Кроме людей пострадал и стоявший рядом автомобиль SsangYong Rexton. В результате взрыва автомобиль получил осколочные повреждения, в результате которых разбиты заднее стекло и зеркала.

Фото: мужчина бросил гранату в центре Николаева (novosti-n.org)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. На место прибыл заместитель начальника Николаевского районного управления полиции подполковник Василий Федор.

Обновлено.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет подтвердил инцидент, а также сообщил, что правоохранители займутся злоумышленником как только это позволят врачи.

"Злоумышленником непременно будут заниматься полицейские, как только к нему допустят врачи. Сейчас следователи решают вопрос об окончательной квалификации события. Преступник непременно понесет наказание в соответствии с законом", - сказал Шайхет.

Напомним, недавно в Кривом Роге мужчина угрожал взорвать себя гранатой.

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