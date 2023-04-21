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В Кривом Роге мужчина угрожал подорвать себя гранатой

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Кривой Рог, Пятница 21 апреля 2023 20:33
В Кривом Роге мужчина угрожал подорвать себя гранатой Фото: в Кривом Роге мужчина угрожает взорвать себя гранатой (mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Житель города Кривой Рог закрылся в доме и угрожает взорвать гранату. Инцидент произошел в пятницу вечером, 21 апреля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.

Как рассказали в ведомстве. около 16:45 им поступило сообщение о том, что житель города угрожает взорвать гранату. На место происшествия сразу отправилось руководство ГУНП в Днепропетровской области, Криворожского РУП, отделения полиции №7 и спецназовцы.

"Переговоры длились около трех часов, после чего мужчина добровольно отдал боеприпас и был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят обыски в доме мужчины.

Напомним, в Ингулецком районе города местный житель закрылся в доме и угрожал взорвать себя.

"Он закрылся в доме в Ингулецком районе. Якобы у его матери недавно сгорел дом и у него нет денег на его лечение", – писали местные жители.

Также сообщают, что у мужчины может быть арсенал боеприпасов. На месте уже работают полиция, взрывотехники, психологи ведут с ним переговоры.

Обновлено 21:10.

Известно, что мужчина добровольно отдал гранату стражам порядка. К моменту инцидента в доме вместе с ним находилась его мать.

"Сотрудники полка спецназначения вели переговоры с мужем несколько часов и уговорили не делать глупости. Горожанина задержали", - пишут местные.

Напомним, в Бериславском районе Херсонской области трактор взорвался на российской мини.

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Кривой Рог полиция
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