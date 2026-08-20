Центры компетенций Минобороны укомплектованы только на десятую часть: где искать специалистов

Штат заполнен только на десятую часть

Федирко отметил, что чувствует улучшение работы Министерства обороны с приходом нового главнокомандующего, и надеется, что центры компетенций будут в конце концов запущены и укомплектованы. По его словам, штатное расписание предусматривает около сотни сотрудников, в то время как там работает только десяток человек.

Он подчеркнул, что требуются не бюрократы, а инженеры и специалисты, способные агрегировать информацию и готовить качественные отчеты.

Почему искать специалистов стоит среди военных

По словам Федирко, за годы войны армия - часто по собственной инициативе бойцов - забрала много талантливых инженеров, которые сейчас находятся на позициях. Он отметил, что в Украине до сих пор нет полного описания фактического "паспорта" армии - то есть данных о том, какие именно специалисты и в каком количестве сейчас служат.

Федирко убежден, что среди военных есть значительное количество качественных инженеров и айтишников, и если удастся урегулировать вопрос самовольного ухода из части (СЗЧ), часть из них охотно перейдет работать с технологиями в Министерство обороны.

В то же время, он признал, что привлечь специалистов непосредственно из армии сложно. По его словам, раздается идея собрать группу из примерно десяти тысяч человек, находящихся в СОЧ, и направить их работать в оборонно-промышленный комплекс - и есть компании, готовые это реализовать, но здесь, по словам Федирко, нужен баланс.