В центре Киева завтра перекроют одну из улиц (карта)

"На улице Пирогова с 10:00 до 20:00 27 апреля перекроют движение в связи с заменой водопроводной сети", - говорится в сообщении.

Как сообщили в КГГА, работы будет выполняться АК "Киевводоканал" на всей протяженности улицы. Водителям напомнили, что объехать участок можно по улицам Ивана Франко и Леонтовича.

Фото: карта перекрытия улиц (t.me/KyivCityOfficial)