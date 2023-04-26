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В центре Киева завтра перекроют одну из улиц (карта)

Фото: в центре Киева завтра перекроют одну из улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Киевлян и гостей столицы предупредили о том, что в четверг, 27 апреля, в центре города будет перекрыта одна из улиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"На улице Пирогова с 10:00 до 20:00 27 апреля перекроют движение в связи с заменой водопроводной сети", - говорится в сообщении.

Как сообщили в КГГА, работы будет выполняться АК "Киевводоканал" на всей протяженности улицы. Водителям напомнили, что объехать участок можно по улицам Ивана Франко и Леонтовича.

Фото: карта перекрытия улиц (t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв. В результате была затоплена автомобильная дорога.

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