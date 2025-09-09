RU

Общество Образование Деньги Изменения

В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: что известно

Фото: в центре Киева 10 сентября ограничат движение транспорта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В центре Киева завтра, 10 сентября, будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

"10 сентября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.

В Управлении напомнили, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что с 8 сентября в Киеве частично будут ограничивать движение на трех ключевых участках: Набережном шоссе, улицах Самойла Кошки и Оноре де Бальзака. Водителям советуют планировать маршруты заранее.

