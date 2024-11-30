В центре Киева завтра ограничат движение: в чем причина

"Уважаемые жители и гости города Киева! 1 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", - говорится в сообщении.

Также там напомнили, что в соответствии с украинским законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" а также положения, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Кроме того, военнослужащие этого направления совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции "имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильных транспортов глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом".

Кроме того, они могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их.