В центре Киева завтра ограничат движение автомобилей

"Завтра, 16 июня, в связи с проведением мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам Киева", - сказано в сообщении правоохранителей.

Про возобновление движения полицейские обещают сообщить дополнительно.

При этом водителей просят с пониманием отнестись к таким ограничениям и планировать свой маршрут с учетом вышеупомянутой информации.

Напомним, что завтра, 16 июня, запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы и других лидеров африканских стран.

Рамафоса хочет представить Зеленскому новую мирную инициативу по войне России против Украины. В ее создании участие приняли страны Африки.