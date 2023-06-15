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В центре Киева завтра ограничат движение автомобилей

Фото: в центре Киева завтра ограничат движение автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 16 июня, ограничат движение автомобилей в центре города. Это связано с проведением мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram.

"Завтра, 16 июня, в связи с проведением мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам Киева", - сказано в сообщении правоохранителей.

Про возобновление движения полицейские обещают сообщить дополнительно.

При этом водителей просят с пониманием отнестись к таким ограничениям и планировать свой маршрут с учетом вышеупомянутой информации.

Напомним, что завтра, 16 июня, запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы и других лидеров африканских стран.

Рамафоса хочет представить Зеленскому новую мирную инициативу по войне России против Украины. В ее создании участие приняли страны Африки.

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