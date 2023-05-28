В центре Киева обломки дрона упали на дом, произошел пожар

Пожар произошел в Печерском районе, информация по пострадавшим уточняется. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил , что речь идет о 9-этажном доме.

"Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – призывали в КГВА.

Кличко также сообщил о взрывах в Соломенском районе города и о пожаре в Голосеевском.

Появились фото последствий падения обломков

Ночная воздушная атака 28 мая

Ночью 28 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о запуске дронов-камикадзе типа Shahed.

Основной целью неприятеля стал Киев, взрывы раздавались в нескольких районах столицы, есть и жертвы. Так, в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков на АЗС погиб человек, еще три человека получили ранения.

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