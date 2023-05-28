В центре Киева обломки дрона упали на дом, произошел пожар

Россияне в ночь на 28 мая атаковали Киев. Обломки, возникшие в результате сбития вражеского дрона, повлекли за собой пожар на крыше многоэтажки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .
Пожар произошел в Печерском районе, информация по пострадавшим уточняется. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил , что речь идет о 9-этажном доме.
"Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – призывали в КГВА.
Кличко также сообщил о взрывах в Соломенском районе города и о пожаре в Голосеевском.
Ночью 28 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о запуске дронов-камикадзе типа Shahed.
Основной целью неприятеля стал Киев, взрывы раздавались в нескольких районах столицы, есть и жертвы. Так, в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков на АЗС погиб человек, еще три человека получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.