ua en ru
Пн, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Киева произошел пожар

Киев, Понедельник 28 августа 2023 16:12
UA EN RU
В центре Киева произошел пожар Фото: в центре Киева произошел пожар (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Елизавета Драбкина

В недействующем здании в Шевченковском районе Киева произошел пожар 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Возгорание возникло на ул. Дмитровская, 4 в одноэтажном не действующем здании в 15:14. Его локализовали на площади 150 кв. м. в 15:37.

На месте продолжают работать спасатели, ликвидация пожара продолжается.

По предварительным данным, потерпевших нет.

Пожары в Киеве

Напомним, на прошлой неделе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.

Кроме того, недавно в Киеве после взрывов начался пожар в складском помещении Министерства внутренних дел. Там сдетонировал снаряд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГСЧС Пожар
NEWS
Греция может передать Украине 100 танков Leopard-1 в рамках сделки с Германией, - СМИ
Греция может передать Украине 100 танков Leopard-1 в рамках сделки с Германией, - СМИ
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги