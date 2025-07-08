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В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: над городом виден столб дыма (видео)

Иллюстративное фото: в центре Киева вспыхнул масштабный пожар 8 июля (facebook.com_DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Вечером вторника, 8 июля, в центре Киева произошел масштабный пожар. Над городом виден столб дыма.

Как сообщает РБК-Украина, видео с пожаром распространилось в местных Telegram-каналах.

Около 18:30 в сети распространились видео с дымом в центре города. По предварительным данным, пожар произошел в районе Площади Украинских Героев.

По состоянию на 18:40 о пострадавших или причине пожара не сообщалось. Однако в ГСЧС Киева сообщили РБК-Украина, что в центре Киева продолжается ликвидация пожара.

Взрыв в Киеве

Заметим, что на выходных в Киеве на Троещине слышали взрывы. После этого местные паблики сообщили, что в части Днепровского района города исчез свет.

Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

Впоследствии "Киевтеплоэнерго" заявило, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, а угрозы энергоснабжения Киева нет.

В компании отметили, что хоть некоторые СМИ и распространяют информацию о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6, однако, по их данным, инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.

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КиевГСЧСПожар