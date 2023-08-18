В центре Киева покушались на замглавы Налоговой службы, - Гетманцев

По его словам, неудачное покушение на заместителя главы Налоговой службы произошло вчера, но полиция якобы просила не разглашать до утра никакой информации.

"Так, вчера в 07:50 произошло покушение на убийство заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города", - пишет Гетманцев.

При этом заказчиками он называет так называемых "схемщиков", что "потеряли бизнес" и "перешли границу".

"Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска (речь идет о Департаменте уголовного розыска Национальной полиции - ред.)", - сообщил Гетманцев и добавил, что исполнители были задержаны и дают показания на заказчиков.

Отметим, что официальной информации от правоохранительных органов о покушении на чиновника пока нет. РБК-Украина обратилось за комментарием к Нацполиции.

Фото: Гетманцев заявил, что в центре Киева покушались на заместителя главы Налоговой службы (t.me/getmantsevdanil)

Что известно о замглавы Налоговой службы

На официальном сайте налоговой указано, что Сокур Евгений является исполняющим обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины.

Также отмечается, что он имеет VI ранг государственного служащего (при этом самый высокий считается I ранг, а самый низкий - IX).

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