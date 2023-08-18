В центре Киева покушались на замглавы Налоговой службы, - Гетманцев

В Киеве было совершено покушение на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Инцидент произошел вчера, 17 августа в центре столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.
По его словам, неудачное покушение на заместителя главы Налоговой службы произошло вчера, но полиция якобы просила не разглашать до утра никакой информации.
"Так, вчера в 07:50 произошло покушение на убийство заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города", - пишет Гетманцев.
При этом заказчиками он называет так называемых "схемщиков", что "потеряли бизнес" и "перешли границу".
"Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска (речь идет о Департаменте уголовного розыска Национальной полиции - ред.)", - сообщил Гетманцев и добавил, что исполнители были задержаны и дают показания на заказчиков.
Отметим, что официальной информации от правоохранительных органов о покушении на чиновника пока нет. РБК-Украина обратилось за комментарием к Нацполиции.
На официальном сайте налоговой указано, что Сокур Евгений является исполняющим обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины.
Также отмечается, что он имеет VI ранг государственного служащего (при этом самый высокий считается I ранг, а самый низкий - IX).
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