В центре Киева обустроят сквер и установят памятник украинскому художнику-графику Георгию Нарбуту

В Киеве презентовали проекты обустройства территории сквера имени Георгия Нарбута. Представители ООО "Георг Девятый", осуществляющего ревитализацию здания на Георгиевском переулке, 9, пригласили общину присоединиться к выбору проекта будущего сквера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей компании.

Представленные на публичное рассмотрение эскизы предусматривают проект озеленения и благоустройства и установки памятника выдающемуся украинскому художнику-графику. Сквер будет доступен всем желающим, поскольку инвесторы делают его в подарок городу.

Проектированием будущего сквера занимались три независимые команды специалистов, работу которых координировал общественный деятель Александр Барабошко, уже имеющий удачный опыт организации городских публичных пространств.

В результате для обсуждения было предложено три разных эскизных решения будущего сквера. За два из них участники встречи отдали подавляющее большинство голосов, и они будут доработаны с учетом лучших идей.

Инвесторы ООО "Георг Девятый" выслушали предложения и предостережения общины и пообещали отвести земельный участок под сквер. Для этого приняли решение направить соответствующее ходатайство мэру Киева и столичным депутатам, которые входят в состав постоянных комиссий по вопросам экологической политики и местного самоуправления.

"Как ответственным системным инвесторам, нам чрезвычайно важен конструктивный диалог с общиной. Поэтому выражаю глубокую благодарность всем, кто активно участвовал в обсуждении. Неповторимое историческое лицо Киева и то, что мы оставим по себе своим детям и внукам - наша общая ответственность. И я убеждена, что впереди нас ждет много правильных решений и хороших проектов", - сообщила представитель инвесторов проекта "Дом на Георгиевском" Оксана Гуляева.

При обсуждении эскизных проектов будущего сквера местное сообщество также поддержало вариант памятника Георгию Нарбуту. Изготовление памятника инвесторы закажут уже в этом году.

Инвесторы также обещают, что будут реализовывать только тот проект ревитализации дома, который будет согласован директором национального заповедника "София Киевская", поскольку понимают ответственность, связанную с месторасположением объекта инвестиций.

По мнению Александра Барабошко, открытость инвестора и готовность к взаимодействию с обществом позволяет "инвестору выполнять свой проект, а общине - контролировать его намерения".

"2021 год - это был год, в котором мы смогли сесть за стол переговоров для того, чтобы это был сквер Нарбута, который мы хотим видеть. У нас были долгие переговоры, долгие, можно сказать, споры по многим вопросам, но в принципе, я сейчас вижу, что они вышли в конструктив. И у меня нет сомнения, что здесь будет именно сквер Нарбута и ничто другое", - добавил на презентации Сергей Филимонов, руководитель движения "Гонор".