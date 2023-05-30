В центре Киева частично исчез свет

Аварийное отключение произошло в 12.28. Энергетики выехали на место аварии и заживили 33 обесточенных дома от резервных источников.

Сейчас специалисты восстанавливают свет в 15 домах по улицам Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и Орлика. Их обещают заживить до 14:30.

"После резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом

Напомним, в ДТЭК и "Укрэнерго" сообщалось, что ситуация со светом в Украине после многочисленных атак России возобновилась. Энергетики продолжают ремонт электросетей, но отключений света не вводят.

При этом в ДТЭК считают, что зимой ограничения света можгут возобновить, поскольку Украина войдет в холодный сезон с меньшим запасом мощностей.

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