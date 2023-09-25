В центре Черкасс частично пропал свет из-за аварии: когда восстановят

В Черкассах частично пропал свет в микрорайоне "Центр" в понедельник, 25 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Из-за аварийной ситуации в энергосетях часть микрорайона "Центр" в Черкассах оказалась без электроснабжения. Оперативно-выездные бригады Общества работают на месте", - сообщили изданию в пресс-службе "Черкассыоблэнерго".
Отмечено, что на возобновление энергоснабжения необходимо ориентировочно два-три часа.
Напомним, в результате ночной атаки россиян более тысячи жителей Одесской области остались без электроэнергии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.