В центре Бердянска прогремел мощный взрыв

В центре оккупированного Бердянска (Запорожская область) произошел мощный взрыв, есть информация о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Бердянцы сообщают о взрыве, который слышал весь город. Предварительно, по ул. Земской взорвалась газовая труба после недавнего подключения оккупантами голубого топлива", - отметил он.

По его словам, есть информация о пострадавших. Местные Telegram-каналы пишут о как минимум одном пострадавшем.