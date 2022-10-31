В центре Бердянска прогремел мощный взрыв

В центре оккупированного Бердянска (Запорожская область) произошел мощный взрыв, есть информация о пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Бердянцы сообщают о взрыве, который слышал весь город. Предварительно, по ул. Земской взорвалась газовая труба после недавнего подключения оккупантами голубого топлива", - отметил он.
По его словам, есть информация о пострадавших. Местные Telegram-каналы пишут о как минимум одном пострадавшем.
Напомним, ранее сообщалось, что под Мелитополем оккупанты заселились во все пустые дома и дачи и крадут даже консервацию.
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