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Крадут даже консервацию. Под Мелитополем оккупанты заселились во все пустые дома и дачи

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Мелитополь, Воскресенье 30 октября 2022 09:23
Крадут даже консервацию. Под Мелитополем оккупанты заселились во все пустые дома и дачи Фото: под Мелитополем оккупанты заселились во все пустые дома и дачи (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Мелитопольском районе оккупанты заселяются во все свободные квартиры, пустующего жилья почти не осталось. Только прибывшие оккупанты стали вскрывать даже дачи и селиться в них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

Так, жители Мирного, расположенного в 15 километрах от Мелитополя, жалуются на нашествие оккупантов.

"Их у нас просто, как тараканов: чеченцы, русские, осетины, белорусы. А на днях весь этот сброд заехал в дачный кооператив "Коммунальник". Замок сбили, ворота проломили - заехали как варвары. И пошли по домам", - рассказала одна из жительниц Мирного.

По предположению местных, по всей видимости, оккупанты ищут себе на зимовку домики с печным отоплением.

"А еще они мастера ходить по подвалам и тянуть закатки и прочие продуктовые запасы, которые мы сделали на зиму", - жалуется она.

Как сообщалось, российские оккупанты официально вводят военную цензуру на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Напомним, по данным на утро воскресенья, 30 октября, ВСУ ликвидировали за сутки 950 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 71 200 военных.

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