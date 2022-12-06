Центрфорвард "Ванкувера" с победной шайбой стал первой звездой вечера НХЛ: видео

24-летний швед обеспечил "Кэнакс" победу над "Монреалем" в дерби Канады. В активе форварда второго звена две результативные передачи на Михеева во втором и третьем периодах.

Главное же достижение Петтерсон оформил в овертайме. Шведский форвард подхватил шайбу после падения Матесона, сместился с правого края по линии ворот к владениям Монтембо и переиграл голкипера в ближнем бою.

Благодаря победе в сверхрезультативном матче (7:6) "Ванкувер" немного улучшил турнирное положение. Тем не менее, команда Брюса Будро до сих пор вне зоны плей-офф. "Кэнакс" занимают 6-е место в Тихоокеанском дивизионе. Оттуда пока проходят дальше "Вегас", "Сиэтл", "Лос-Анджелес" и "Эдмонтон".

Также в тройку лучших попали Пол Коттер из "Вегаса" и Назем Кадри из "Калгари". Первый дублем помог одолеть "Бостон" (4:3), а второй забросил решающую шайбу и сделал 2 ассиста против "Аризоны" (3:2).