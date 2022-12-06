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Центрфорвард "Ванкувера" с победной шайбой стал первой звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Элиас Петтерсон набрал 3 пункта против "Монреаль Канадиенс" (canucksarmy.com)
Автор: Антон Федорцив

Топ-3 звезд очередного игрового дня в Национальной хоккейной ассоциации возглавил нападающий "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петтерсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

24-летний швед обеспечил "Кэнакс" победу над "Монреалем" в дерби Канады. В активе форварда второго звена две результативные передачи на Михеева во втором и третьем периодах.

Главное же достижение Петтерсон оформил в овертайме. Шведский форвард подхватил шайбу после падения Матесона, сместился с правого края по линии ворот к владениям Монтембо и переиграл голкипера в ближнем бою.

Благодаря победе в сверхрезультативном матче (7:6) "Ванкувер" немного улучшил турнирное положение. Тем не менее, команда Брюса Будро до сих пор вне зоны плей-офф. "Кэнакс" занимают 6-е место в Тихоокеанском дивизионе. Оттуда пока проходят дальше "Вегас", "Сиэтл", "Лос-Анджелес" и "Эдмонтон".

Также в тройку лучших попали Пол Коттер из "Вегаса" и Назем Кадри из "Калгари". Первый дублем помог одолеть "Бостон" (4:3), а второй забросил решающую шайбу и сделал 2 ассиста против "Аризоны" (3:2).

К слову, накануне финн Хинц с четырьмя пунктами оказался наверху хит-парада звезд НХЛ.

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