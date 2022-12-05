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Форвард "Далласа" с хет-триком и ассистом возглавил тройку звезд вечера НХЛ: видео

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Даллас, Понедельник 05 декабря 2022 11:27
Форвард "Далласа" с хет-триком и ассистом возглавил тройку звезд вечера НХЛ: видео Фото: Роопе Хинц набрал 4 очка по системе гол+пас (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Результативность нападающего "Даллас Старз" Роопе Хинца поразила обозревателей больше всего в рамках очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний финн отдал все, чтобы техасцы одержали домашнюю победу. Именно он на старте второго периода впервые сравнял счет, сыграв на добивании после броска Робертсона.

В третьем же периоде Хинц классно разобрался с голкипером после передачи Павелски и начал камбек "Старз" со счета 1:5. Он же за две минуты до сирены из центральной зоны забросил шайбу под дальнюю штангу и перевел игру в овертайм. А между этими голами финский форвард еще и ассистировал Робертсону.

А вот в серии буллитов решающим стал промах Хинца. Тем не менее, 4 очка лидера атак "Далласа" позволили оформить маленький юбилей – 30 набранных пунктов в регулярном чемпионате 2022/23. В активе финна 11 шайб и 19 передач.

Дополнили топ-3 звезд вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов и вингер "Баффало Сэйбрз" Джек Куинн. Первый оформил 21 сэйв и шат-аут против "Чикаго" (3:0), а второй забросил две шайбы "Сан-Хосе Шаркс" (6:3).

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