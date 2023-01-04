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Центрфорвард "Баффало" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Тэйдж Томпсон (в центре) набрал 4 очка в столице (washingtonpost.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрального форварда "Баффало Сейбрз" Тэйджа Томпсона главной звездой игрового дня. Он забросил три шайбы и отдал результативную передачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

25-летний американец приложился к выездной победе над "Вашингтоном", начав с ассиста на Тука. Сверхважными были первые две шайбы звезды "Сейбрз" – под занавес первого периода и на старте второй 20-минутки.

При счете 1:1 Томпсон классным выстрелом из левой зоны вбрасывания вывел "Баффало" вперед. А затем получил передачу от Тука по центру и бросил мимо Кемпера. В овертайме же центрфорвард стал главным героем – подкараулил ошибку обороны "Кэпиталз" и обыграл вратаря с нескольких метров.

Благодаря победе "Баффало" продолжил преследование тройки лучших команд Атлантического дивизиона. В настоящее время "Сейбрз" набрали 40 очков и отстают от "Тампы-Бэй Лайтнинг" на 9 пунктов. В плей-офф проходят "Бостон", "Торонто" и те же "Лайтнинг".

Дополнили топ-тройку звезд вечера вингер "Флориды" Мэттью Ткачук и форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал. "Юки" из обоймы "Пантерз" оформил хет-трик плюс ассист против "Аризоны" (5:3). В свою очередь "островитянин" забросил шайбу и отдал 2 результативные передачи в противостоянии с "Ванкувером" (6:2).

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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