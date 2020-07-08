"Центренерго" отримав пропозицію мінімальної ціни вугілля з імпортного паритету

Фото: "Центренерго" (з відкритих джерел)

Компанія зможе купувати вугілля за найнижчими в Україні цінами

Державна компанія "Цэнтрэнерго" може отримувати від виробників вугілля за ціною імпортного паритету (Роттердам+), що також на 10% дешевше купується зараз компанією газу.

Про це заявив генеральний директор компанії Д.Трэйдинг Віталій Бутенко.

"Ми дали їм нашу пропозицію з постачання вугілля на ТЕС "Центренерго", яке, на наш погляд, є конкурентним. Воно базується на прозорих правил ціноутворення - імпортної альтернативи ", - сказав Бутенко.

За його словами, пропозицію ДТЕК дозволить "Центренерго" купувати вугілля за найнижчими в Україні цінами.

"Вона дає можливість закуповувати вугілля на 20% нижче того, що вони зараз платять державним вугільним підприємствам і майже на 10% нижче, ніж вони платять за газ", - наголосив Бутенко.

Як повідомлялося, в кінці червня шахтарі вугільних підприємств України приїхали до Києва на мітинг під ОП, ВР і Кабмін, щоб домогтися виплати боргів (1 млрд грн на той момент) по заробітній платі та звернути увагу держави на проблеми з держкомпанією "Центренерго".

"Центренерго" не оплачує вже поставлене вугілля державними підприємствами (за браком коштів вони не можуть платити за електроенергію і шахти відключають), а також відмовляється купувати українське вугілля. Крім того, у 2020 році "Центренерго" почав пріоритетно спалювати газ замість українського вугілля.

24 червня під час мітингу шахтарів до них вийшов президент України Володимир Зеленський і пообіцяв розібратися з їхніми проблемами з держкомпанією "Центренерго".

Нагадаємо, 1 липня 2019 року припинила дію формула Роттердам+, яка визначала вартість вугілля в Україні з імпортного паритету з урахуванням перевалки в портах і доставки в Україну.