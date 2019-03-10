В центрі Стокгольма вибухнув автобус

Фото: вибух автобуса (twitter.com/VOP_Today)

Внаслідок пригоди водія автобуса у важкому стані доставили в лікарню

У центрі Стокгольма сьогодні вдень, 10 березня, вибухнув міський автобус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Aftonbladet.

За попередньою інформацією, автобус зачепився балон з газом на своєму даху за знак обмеження висоти транспортних засобів в тунелі. В результаті вибухнув балон. Відзначимо, що на момент аварії пасажирів в автобусі не було. Водія транспортного засобу у важкому стані доставили в лікарню.

За даними газети Daily Express, поліція перекрила рух на дорогах, що ведуть в центр міста, в зв'язку з інцидентом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південь від Стокгольма у Ворберзі стався вибух, в результаті якого загинула людина. Повідомлялося, що чоловік загинув після спрацьовування бомби, яку він намагався закласти в один з будинків. У той же час представник поліції Ганна Вестберг заявила, що правоохоронці відкидають версії, які пов'язані з тероризмом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ліоні стався вибух, є загиблі. Внаслідок вибуху в Ліоні загинула жінка і дитина.