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В центрі Стокгольма вибухнув автобус

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 14:29
В центрі Стокгольма вибухнув автобус
Фото: вибух автобуса (twitter.com/VOP_Today)

Внаслідок пригоди водія автобуса у важкому стані доставили в лікарню

У центрі Стокгольма сьогодні вдень, 10 березня, вибухнув міський автобус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Aftonbladet.

За попередньою інформацією, автобус зачепився балон з газом на своєму даху за знак обмеження висоти транспортних засобів в тунелі. В результаті вибухнув балон. Відзначимо, що на момент аварії пасажирів в автобусі не було. Водія транспортного засобу у важкому стані доставили в лікарню.

За даними газети Daily Express, поліція перекрила рух на дорогах, що ведуть в центр міста, в зв'язку з інцидентом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південь від Стокгольма у Ворберзі стався вибух, в результаті якого загинула людина. Повідомлялося, що чоловік загинув після спрацьовування бомби, яку він намагався закласти в один з будинків. У той же час представник поліції Ганна Вестберг заявила, що правоохоронці відкидають версії, які пов'язані з тероризмом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ліоні стався вибух, є загиблі. Внаслідок вибуху в Ліоні загинула жінка і дитина.

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