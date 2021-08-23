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В центрі Одеси іноземець влаштував провокації під час підняття прапора

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 серпня в Одесі на Потьомкінських сходах іноземець влаштував провокації під час церемонії підняття прапора. Чоловік поводив себе зухвало й провокував конфлікт з присутніми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"Поліцейські притягують до адміністративної відповідальності 26-річного іноземця за порушення громадського порядку під час урочистостей в центрі Одеси", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що чоловік не реагував на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії, а під час затримання намагався втекти.

Наразі іноземець надає з цього приводу пояснення у відділі поліції.

Відносно порушника будуть складені протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: затримання іноземця, який влаштував в Одесі провокації під час церемонії підняття прапора (od.npu.gov.ua)

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