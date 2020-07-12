У центрі Одеси горить житловий будинок

У неділю, 12 липня, в Приморському районі Одеси горить житловий будинок 1814 року побудови. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Будинок горить по вулиці Буніна. Пожежа поширилася на територію 750 квадратних метрів.

"В Одесі по вул. Буніна, 35 в триповерховому житловому будинку (1814 забудови, всередині будинку дерев'яні перекриття) на другому поверсі у квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх і дах.

Станом на 11:50 площа пожежі даху триповерхового житлового будинку становила близько 750 кв. м. Ситуація контролюється. Відкритого вогню не спостерігається. До гасіння залучено 60 осіб і 18 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що жертв і постраждалих поки немає. Продовжується гасіння.

Нагадаємо, раніше в Одесі обвалився житловий будинок, з-під завалів вивели 25 осіб.