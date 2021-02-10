У центрі Києві знайшли зброю та гранати. Поліція "запросила" у відділок понад 100 осіб

Сьогодні поліція отримала повідомлення про зібрання двох груп осіб біля приміщення на Тверському тупику. Прибувши на місце події, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, зокрема, обшукали приміщення.

"У результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, із якими проводять процесуальні дії", - заявили в Нацполіції.

Поліція почала розслідування в рамках кримінальної справи за фактами готування до кримінального правопорушення та хуліганства. Зараз вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події.