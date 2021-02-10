RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Києві знайшли зброю та гранати. Поліція "запросила" у відділок понад 100 осіб

Автор: Дмитро Левицький

У Печерському районі Києва в одній з будівель знайшли зброю та гранати. Правоохоронці забрали у відділок поліції понад 100 людей для проведення процесуальних дій.

Про це повідомляє Нацполіція.

Популярні новини
Пожежа у COVID-лікарні: головного лікаря хочуть відсторонити від роботи 05 лютого 2021
У Чернівцях стався вибух в торговому центрі "Майдан" 07 лютого 2021
Снігопади і нічні морози до -22 вже завтра: які області наздожене негода 06 лютого 2021
Аварія на залізниці під Дніпром: всі деталі 06 лютого 2021
Бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі 06 лютого 2021
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і мінометів 08 лютого 2021
На півночі Індії зійшов льодовик, безвісті зникли близько 150 людей 07 лютого 2021
На Донбасі машина намагалася прорвати блокпост. ЗСУ відкрили вогонь, є загиблий 09 лютого 2021
Вів зйомку з дрона: біля Інституту ядерних досліджень затримали чоловіка 06 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021

Сьогодні поліція отримала повідомлення про зібрання двох груп осіб біля приміщення на Тверському тупику. Прибувши на місце події, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, зокрема, обшукали приміщення.

"У результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, із якими проводять процесуальні дії", - заявили в Нацполіції.

Поліція почала розслідування в рамках кримінальної справи за фактами готування до кримінального правопорушення та хуліганства. Зараз вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події.

Нагадаємо, наприкінці січня біля Верховної ради затримали чоловіка зі зброєю. У затриманого знайшли схожий на пістолет предмет.

Як писало РБК-Україна, поліція порушила кримінальну справу щодо затриманого біля парламенту чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України гранатазброяКиївполиция
Читайте також
У центрі Києва сталася пожежа в кафе "Бістро"
У Києві під час огляду автомобіля знайшли 20 кілограмів наркотиків
Прогноз погоди