В центре Киеве нашли оружие и гранаты. Полиция "пригласила" в участок более 100 человек

Сегодня полиция получила сообщение о собрании двух групп лиц у здания на Тверском тупике. Прибыв на место происшествия, правоохранители провели первоочередные следственные действия, в частности, обыскали помещение.

"В результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направили на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия", - заявили в Нацполиции.

Полиция начала расследование в рамках уголовного дела по фактам приготовления к уголовного правонарушения и хулиганства. Сейчас решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.