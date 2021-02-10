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В центре Киеве нашли оружие и гранаты. Полиция "пригласила" в участок более 100 человек

Автор: Дмитрий Левицкий

В Печерском районе Киева в одном из зданий нашли оружие и гранаты. Правоохранители забрали в отделение полиции более 100 человек для проведения процессуальных действий.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Сегодня полиция получила сообщение о собрании двух групп лиц у здания на Тверском тупике. Прибыв на место происшествия, правоохранители провели первоочередные следственные действия, в частности, обыскали помещение.

"В результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направили на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия", - заявили в Нацполиции.

Полиция начала расследование в рамках уголовного дела по фактам приготовления к уголовного правонарушения и хулиганства. Сейчас решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.

Напомним, в конце января возле Верховной рады задержали мужчину с оружием. У задержанного нашли похожий на пистолет предмет.

Как писало РБК-Украина, полиция возбудила уголовное дело в отношении задержанного возле парламента мужчины.

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Новости Украины гранатаоружиеКиевполиция
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