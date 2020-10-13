У центрі Києві на День захисника України обмежать рух транспорту

Фото: Хрещатик (РБК-Україна)

У середу, 14 жовтня, в центрі Києва буде обмежено рух транспорту. На завтра у столиці заплановано масові заходи у зв'язку з відзначенням Дня захисника України.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, з 9:00 до 14:00 відбудеться велопробіг. За його маршрутом буде обмежено рух транспорту.

За інформацією організаторів забіг відбудеться за наступним маршрутом: Михайлівська площа - вулиця Михайлівська - вулиця Хрещатик - Європейська площа - вулиця Грушевського - Петровська алея - Паркова дорога - алея Героїв Крут - площа Слави - вулиця Лаврська.

Крім того, з 14:00 до 18:00 заплановано хода з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва.

Організатори акції запланували наступний маршрут: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.

"В патрульній поліції закликають водіїв планувати поїздки по місту з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 жовтня у зв'язку зі святкуванням Дня захисника України в країні буде додатковий вихідний.

Крім того, 13 жовтня в Києві громадський транспорт і метро працюватиме на годину довше через матч Україна - Іспанія.