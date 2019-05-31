У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту

У центрі Києва завтра, 1 червня, буде обмежено рух автотранспорту у зв'язку з проведенням Всеукраїнського велодня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Завтра рух автотранспорту буде повністю обмежено на ділянках:

з 10:30 до 13:00: Поштова площа - Володимирський узвіз - Європейська площа - вулиця Хрещатик;

з 10:30 до 12:30: Софійська площа - вулиця Володимирська - вулиця Велика Житомирська - Михайлівська площа - Софійська площа - вулиця Михайлівська - Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Володимирській узвіз - Поштова площа

Об'їзд можна здійснити за наступною схемою: Вознесенський узвіз в напрямку Подолу; вулиця Ярославів Вал, вулиця Бульварно-Кудрявська в напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка.

Як повідомляють організатори заходу, з 11:20 до 13:30 обмежать рух транспорту без повного перекриття, а також виділять праву смугу для проїзду велосипедистів за маршрутом: Поштова площа - вулиця Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - Північний міст - вулиця Труханівська - парк "Муромець".

Об'їзд буде організовано через вулицю Електриків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.