ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У центрі Києва біля офісу "Нафтогазу" згорів Mersedes

Новость на русском →
Київ, Середа 30 червня 2021 18:50
У центрі Києва біля офісу "Нафтогазу" згорів Mersedes Фото: у центрі Києва біля офісу" Нафтогазу " згорів Mersedes (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері, 30 червня, в центрі Києва біля офісу "Нафтогазу" загорівся легковий автомобіль Mersedes. У корпорації повідомили, що машина не належить компанії або її співробітникам.

Про це РБК-Україна повідомили в "Нафтогазі".

"Близько 17:20 на вулиці Богдана Хмельницького сталося загоряння приватного автомобіля, який рухався повз будівлю "Нафтогаз"а. співробітники компанії оперативно викликали ДСНС, які ліквідували загоряння. Більшої інформації, тому не маємо, оскільки автомобіль не належить "Нафтогазу" або співробітникам компанії, - повідомили в корпорації і попросили за коментарями звертатися в рятувальну службу.

У ДСНС опублікували прес-реліз про подію. У ньому підтверджується інформація про загоряння легкового автомобіля на вулиці Богдана Хмельницького.

На місце події були направлені співробітники 4-го державної пожежно-рятувального загону. Після прибуття ними було встановлено, що легковий автомобіль Mersedes загорівся під час руху.

Загоряння ліквідували протягом п'яти хвилин. Для його гасіння були залучені три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Жертв і постраждалих немає.

Причини загоряння встановлюють правоохоронні органи.

Відео з місця, де спалахнув Mercedes, опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний Kyiv Operative".

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа ДСНС Нафтогаз України
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі