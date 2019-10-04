У центрі Києва на три дні перекриють рух транспорту

З вечора 4 жовтня до вечора 6 жовтня у центрі Києва перекриють рух. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КГГА).

Повідомляється, що перші вихідні жовтня, 5-6 жовтня з 08:00 до 18:10 в столиці буде проходити "10-й Київський міжнародний марафон" (10th Wizz Air Kyiv City Marathon). У зв'язку з цією подією розпорядженням КМДА № 1723 передбачено заборону руху усіх видів транспорту під час монтажу і демонтажу сценічних конструкцій.

Через проведення марафону обмежать рух на чотирьох десятках вулиць. Також перекриють для руху транспорту три мости (Північний, Гаванський і Патона). Траса для марафону буде розбита на ділянки і рух на дорогах будуть відновлювати поступово, після завершення бігу на кожній з ділянок.

У п'ятницю, 4 жовтня, в районі Софійської площі розпочнуться підготовчі роботи, тому вже о 21:00 буде обмежено рух Володимирського проїзду, вулицями Алли Тарасової і Малій Житомирській. Розблоковано рух цими вулицями буде вже в неділю, 6 жовтня, о 22:00.

Вранці 5 жовтня для руху будуть закриті вул. Трьохсвятительська і Володимирська, а також:

вул. Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вул. Є. Коновальця) - з 13:00 до 16:30;

вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Майдану Незалежності) -з 13:00 до 17:50;

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) - з 12:00 до 17:50;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) - з 12:00 до 17:50;

вул. Володимирська (від вул. Софіївській до бул. Т. Шевченка) - з 13:00 до 17:50;

бул. Т. Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) з 13:00 до 17:50;

вул. Б. Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенко) - з 13:00 до 17:50.

Фото: (kyivpatrol)

Список вулиць, які будуть перекриті 6 жовтня:

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) - з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирській до Михайлівської площі) - з 05:00 до 22:00;

вул. Володимирська (від вул. Софіївській до бул. Т. Шевченка) - з 08:00 до 11:15;

бул. Т. Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) - з 08:00 до 11:15;

площа Перемоги - з 08:00 до 11:15;

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) - з 08:00 до 11:15;

вул. Льва Толстого (від вул. вул. Саксаганського до Жилянської) - з 08:00 до 11:15;

вул. Жилянська - з 08:00 до 11:15;

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) - з 08:00 до 11:15;

вул. Б. Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенко) - з 08:00 до 11:45;

вул. Хрещатик - з 08:00 до 11:45;

Європейська площа - з 08:00 до 11:45;

Музейний провулок - з 08:00 до 11:45;

вул. М. Грушевського - з 08:00 до 11:45;

Петровська алея - з 08:20 до 11:45;

Паркова дорога - з 08:20 до 11:45;

Дніпровський узвіз - з 08:30 до 12:15;

алея Героїв Крут - з 08:30 до 12:15;

вул. Лаврська - з 08:30 до 12:15;

просп. Соборності - з 08:45 до 13:00;

вул. Сверстюка - з 08:45 до 13:00;

Русанівський канал - з 08:45 до 13:00;

вул. Ентузіастів - з 08:45 до 13:00;

Русанівська набережна - з 08:45 до 13:00;

бул. Дружби Народів — з 08:45 до 13:15;

міст Патона - з 08:45 до 13:15;

Набережне шосе - з 08:45 до 13:45;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) - з 08:45 до 15:30;

вул. Труханівська - з 09:00 до 14:30;

Північний міст - з 09:30 до 15:00;

Гаванський міст - з 09:30 до 15:00;

вул. Набережно-Рибальська - з 09:30 до 15:30;

вул. Нижній Вал - з 09:45 до 15:30;

вул. Глибочицька - з 09:45 до 15:45;

Глибочицький проїзд - з 09:45 до 16:00;

вул. В. Чорновола - з 10:00 до 16:00;

вул. Січових Стрільців - з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 4 жовтня, у Києві утворилися численні пробки на дорогах.

Також РБК-Україна повідомляло, що у центрі Києва посеред проїжджої частини стався прорив труби з окропом.