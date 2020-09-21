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У центрі Києва повідомили про "замінування" на одній з вулиць

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 22:15
У центрі Києва повідомили про "замінування" на одній з вулиць
Фото: автомобіль вибухотехніків (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У понеділок ввечері, 21 вересня, у Києві повідомили про "замінування" на вулиці Кирилівській, яка знаходиться на Подолі. Зараз на місці працюють правоохоронці.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Щойно надійшов виклик про замінування на вулиці Кирилівській, 8.
Зараз місце з "бомбою" оточено правоохоронцями. Очікують вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.

У центрі Києва повідомили про &quot;замінування&quot; на одній з вулицьФото з місця інциденту (t.me/KyivOperativ)

Станом на 22:30 на місце події приїхали вибухотехніки, загрозу ліквідовано.

Нагадаємо, сьогодні також надійшло анонімне повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу. У зв'язку з цим проводилася евакуація персоналу і пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що ввечері 11 вересня у Києві станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закрили для пасажирів після анонімного повідомлення про загрозу вибуху.

Також повідомлялося, в Україні хочуть посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.

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