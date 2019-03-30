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У центрі Києва сьогодні заборонять рух транспорту

Новини » Транспорт    30.03.2019 - 08:16
У центрі Києва сьогодні заборонять рух транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження будуть діяти з 19:00 до 23:00

У Києві, сьогодні, 30 березня, заборонять рух усіх видів транспорту в центральній частині міста в зв'язку з відкриттям на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

З 19:00 до 23:00 обмеження будуть діяти на вулицях Софійській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининській до вулиці Великій Житомирській) та в провулку Рильському.

"В зв'язку з забороною руху всіх транспортних засобів по зазначених вулицях, дозволять рух на вулиці Хрещатик 30 березня з 19:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Крім того, будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Зазначимо, фестиваль "Французька весна" відкриється 20:30 на Софійській площі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві з 11:00 1 квітня до 23:00 28 квітня у зв'язку з ремонтними роботами обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході.

Також повідомлялося, що в Києві 6-7 квітня перекриють Поділ і набережну до Північного мосту у зв'язку з пробігом. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 14:40.

 

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