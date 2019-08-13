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У центрі Києва сьогодні обмежать роботу метро

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 10:12
У центрі Києва сьогодні обмежать роботу метро
Фото: київське метро (РБК-Україна)

Через матч можуть обмежити роботу трьох станцій метро в центрі Києва

Сьогодні, 13 серпня, можуть обмежити роботу метро у Києві через футбольний матч між "Динамо" і бельгійським "Брюгге". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook комунального підприємства "Київський метрополітен".

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Брюгге" (Бельгія) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Зокрема, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком матчу і станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

У центрі Києва сьогодні обмежать роботу метро

 

Нагадаємо, в першому матчі "Динамо" поступилося на виїзді "Брюгге". У матчі кваліфікаційного раунду у відборі для участі в основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА бельгійці виграли з рахунком 1:0.

Зазначимо, раніше стало відомо, що у Києві частково обмежать рух на Пішохідному мосту, що з'єднує правий берег з Трухановим островом. Обмеження пов'язані з тим, що на мосту будуть проходити відновлювальні роботи після того, як минулого тижня там обвалилася бетонна конструкція.

 

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