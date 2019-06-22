У центрі Києва сьогодні обмежать рух через "КиївПрайд"

Сьогодні, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу "КиївПрайду". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патрульної поліції Києва у Facebook.

Так, у період з 18:00 суботи, 22 червня, до 18:00 24 червня у столиці буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 22 червня закриють рух швидкісного трамваю на Борщагівку. Рух шляхопроводом обмежать на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею у напрямку центру міста.

Як писало РБК-Україна, у Києві з середи, 12 червня, частково обмежили рух транспорту на шляхопроводі на вулицю Михайла Бойчука, а також на вулиці Теодора Драйзера.

Крім того, з 11 червня у столиці через підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок.

Також в Україні ввели сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Проте, обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, тварин і птахів, а також здійснюють перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.