У центрі Києва сьогодні можуть обмежити рух транспорту

Рух в центрі можуть обмежити з 17:30 до 19:30

В Киеве сегодня, 29 января, с 17:30 до 19:30 возможно ограничение транспортного движения в центре в связи с проведением мирного похода, посвященного годовщине боя под Крутами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, ограничение возможно по маршруту: памятник Героям Крут (Львовская площадь) - улица Большая Житомирская - улица Михайловская - Майдан Независимости - улица Крещатик - улица Михаила Грушевского - станция метро "Арсенальная" - аллея Героев Крут - Аскольдова могила.

Напомним, в Киеве действие режима одностороннего движения по Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года будет продлено на один час - до 11:00. Одностороннее движение будет продолжено с целью улучшения транспортной ситуации в центральной части города.

Как писало РБК-Украина ранее, пешеходную зону Крещатика в Киеве планируют продлить до Бессарабской площади.