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У центрі Києва намагалися захопити приміщення, постраждав поліцейський

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 19:51
У центрі Києва намагалися захопити приміщення, постраждав поліцейський
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві вдень 22 грудня невідомі намагалися захопити приміщення в будівлі на вулиці Пушкінській. У ситуацію втрутилися правоохоронці, один з них був травмований.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Конфлікт, за попередніми даними, виник через право власності на приміщення. Група осіб намагалася за допомогою сили та піротехніки проникнути у приміщення та захопити його. Правоохоронці затримали шістьох осіб, з ними проводяться слідчі дії.

Поліцейського, який постраждав під час затримання, госпіталізували для надання медичної допомоги.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України, тобто хуліганство. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини та причини інциденту.

Нагадаємо, на початку грудня у Маріуполі чоловік захопив заручників у приміщенні банку. Зловмисник погрожував підірвати приміщення.

Також РБК-Україна писало про захоплення заручників у передмісті Парижу. Чоловік утримував у заручниках свою дружину.

Пізніше чоловіка, який захопив заручників у Франції, знайшли мертвим. Було відомо про поранення двох правоохоронців.

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