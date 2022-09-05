У центрі Києва намагалися пограбувати дітей, які збирали гроші для ЗСУ

У центрі Києва перехожі допомогли затримати незнайомця, що намагався пограбувати 12-річну дівчинку, у рюкзаку якої лежали зібрані гроші для ЗСУ. Діти грали на музичних інструментах на Хрещатику, збираючи пожертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Діти на вулиці Хрещатик грали на музичних інструментах та збирали кошти на підтримку ЗСУ. Їх помітив чоловік, а після вирішив прослідкувати за ними", - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

За його словами, підійшовши до 12-річної дівчинки, нападник намагався зірвати з плеча рюкзак, у якому були зібрані кошти.

Однак це помітили перехожі, тож швидко зупинили зловмисника та передали правоохоронцям, яких до того моменту вже встигли викликати.

Правопорушника затримали.