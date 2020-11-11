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У центрі Києва протестувальники перекрили дорогу

Автор: Андрій Козловський

У Києві проходить масовий протест фізичних осіб-підприємців (ФОП). Вони перекрили дорогу на вулиці Грушевського.

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Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна

Як повідомляється, протестувальники виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Наразі ситуація спокійна, сутичок з поліцією немає.

Фото: підприємці перекрили дорогу (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, на початку місяця у Верховну раду внесли законопроект №4313, який повинен відтермінувати впровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОП.

Проте, Верховна рада не змогла відтермінувати введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року.

Крім того, в Україні розпочався перший етап змін у законодавстві про нові правила роботи для ФОП.

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