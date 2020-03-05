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У центрі Києва через прорив труби провалився асфальт

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 20:58
У центрі Києва через прорив труби провалився асфальт
Фото: пошкодження трубопроводу на Володимирській, 52 (facebook.com/kievavtodor)

Пошкодження трубопроводу сталося на вул. Володимирській, 52

У Києві на вул. Володимирській, 52 сталося пошкодження трубопроводу, внаслідок чого постраждало дорожнє покриття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київавтодор" у Facebook.

У зв’язку з аварією рух проїжджою частиною обмежено. Повідомляється, що дорожники вже почали ліквідовувати наслідки аварії.

"На вул. Володимирській, 52 відбулось пошкодження трубопроводу. Через це виникло просідання асфальту. Працівники "Київводоканалу" уже розпочали ліквідовувати порив", - повідомили у "Київавтодорі".

На вул. Володимирській, 52 відбулось пошкодження трубопроводу. Через це виникло просідання асфальту. Рух частково...

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Четвер, 5 березня 2020 р.

У підприємстві також зазначили, що асфальт відновить балансоутримувач мереж. Однак конкретних термінів ремонту проїжджої частини не назвали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пошкодження магістрального трубопроводу на мосту імені Патона, в результаті чого 200 житлових будинків залишилися без води.

Також РБК-Україна повідомляло, що 13 січня у Києві стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Постраждало 9 осіб.

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