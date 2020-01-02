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У центрі Києва сталася стрілянина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     02.01.2020 - 17:10
У центрі Києва сталася стрілянина, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Між двома компаніями виник скандал, який переріс у бійку зі стріляниною

У Києві на вулиці Великій Васильківській сталася стрілянина, в результаті якої двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, між двома компаніями молодих людей виник словесний конфлікт, який згодом переріс в бійку, в розпал якої один з учасників зробив декілька пострілів.

Після надійшов у поліцію повідомлення про подію, за адресою виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Правоохоронці провели огляд місця події, де виявили та вилучили гільзи і пістолет для відстрілу гумових куль. Для з'ясування обставин усіх учасників було доставлено в Печерське управління поліції.

Зібрані відомості за даним фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві в новорічну ніч сталася стрілянина, в якій постраждали шість чоловік. Стрілянина сталася неподалік зі станцією метро "Либідська".

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